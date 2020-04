Campeão de triatlo corre em casa e arrecada R$ 1,1 mi para o combate à pandemia

O alemão Jan Frodeno, campeão olímpico do triatlo nos Jogos de Pequim-2008 arrecadou 200 mil euros (cerca de 1,1 milhão) em donativos, neste sábado, ao realizar uma prova em sua casa, em Girona, na Espanha. A atitude do atleta serviu para ajudar no combate à pandemia do coronavírus.

LEIA TAMBÉM > Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

O dinheiro arrecadado será distribuído na Alemanha, país de origem de Frodeno, e na Espanha, onde o atleta mora atualmente.

"Realização tranquila. Nenhum recorde mundial foi quebrado. E provavelmente não vou repetir. Mas não posso colocar em palavras o que aconteceu hoje. E tudo no 'conforto' da minha própria casa. Obrigado a todos que fizeram isso acontecer. Obrigado a todos que apoiaram on line, assistiram, doaram, pedalaram, correram. Talvez até nadaram", escreveu Frodeno, de 38 anos, em suas redes sociais.

Frodeno completou os 3,8 km de natação na piscina, os 180 km de ciclismo em uma bicicleta fixa e os 42.195 metros de corrida em uma esteira em 8h33min39. Toda a "prova" pôde ser vista ao vivo pelas redes sociais do alemão, que teve o apoio de alguns astros do esporte como: o ex-tenista Boris Becker, os ciclistas Fabian Cancellara e Chris Hoy, e dos jogadores de futebol Mario Gotze e André Schurrle.

"No começo, era apenas uma ideia maluca e pensei: 'Se não puder fazer minha corrida, farei em casa'. Então, pensamos mais sobre como e por que deveríamos fazer isso. Só queria atrair atenção para arrecadar dinheiro", afirmou Frodeno, tricampeão mundial de ironman.