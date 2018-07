Campeão do Giro D'Itália de 2011 morre após ser atropelado em treino

Michele Scarponi, que venceu o Giro d'Itália em 2011, morreu após ser atropelado por uma van durante um treinamento neste sábado. Ele tinha 37 anos. O ciclista italiano estava treinando perto de sua casa em Filottrano, próximo de Ancona, quando foi atingido por van em um cruzamento. Ele deixa uma esposa e dois filhos gêmeos. O ciclista da Astana morreu no local e não pôde ser reanimado pelos serviços de emergência, que chegaram rapidamente para atendê-lo. A sua equipe classificou e notícia em um comunicado como "uma tragédia grande demais para descrevê-la".

"Deixamos um grande campeão e um homem especial, sempre sorridente em qualquer situação, era um autêntico marco e um ponto de referência para rodos na Astana", acrescentou a equipe. Scarponi ficou com o título do Giro de 2011 depois que o espanhol Alberto Contador perdeu a sua conquista por um caso de doping. Ele havia sido definido como líder da sua equipe para a próxima edição da prova italiana, que começará em menos de duas semanas, após Fabio Aru desistir da competição por uma lesão no joelho.

A morte de Scarponi se deu pouco depois da sua participação no Tour dos Alpes, na última sexta-feira, em Trento, em que havia terminado em quarto lugar e vencido a primeira etapa, na segunda. O italiano era um dos mais apreciados ciclistas do circuito por seu senso de humor e caráter alegre. "Ontem (sexta-feira), ele estava competindo. Ele se aproximou. Michele me sorriu, como sempre", escreveu no Twitter o treinador da equipe Itália, Davide Cassani. "Ele estava feliz com a vitória (de segunda-feira). Ele falava do Giro. E agora eu estou aqui chorando por ele. Oh, meu Deus".

Além do título do Giro em 2011, ele ficou em quarto lugar na prova em 2010, 2012 e 2013. No ano passado, foi o 16º colocado na prova italiana e o 11º na Volta da Espanha.