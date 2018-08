Campeão do mundo com feito histórico, queniano Nicholas Bett morre em acidente

Campeão do mundo da prova dos 400 metros com barreiras em 2015, o queniano Nicholas Bett morreu na última terça-feira ao ser vítima de um acidente de trânsito em seu país. A tragédia que custou a vida do velocista foi confirmada nesta quarta e ocorreu em uma estrada entre Eldoret e Kapsabet, duas das localidades do país usadas pelos atletas para treinos em altitude.

Bett tinha 28 anos e retornava ao Quênia depois de ter disputado o Campeonato Africano de Atletismo, na Nigéria, e acabou perdendo o controle do veículo que dirigia e faleceu após cair em um barranco. As informações foram confirmadas pelo seu treinador, Vincent Mumo, e pelo comandante do condado de Nandi, Patrick Wambani, à agência Associated Press. O acidente ocorreu em uma estrada próxima a esta cidade, que fica na região oeste do Quênia.

O queniano triunfou na prova dos 400 metros com barreiras do Mundial de 2015, em Pequim, na China, onde a vitória foi considerada histórica para o seu país, que conseguiu se firmar como uma potência do atletismo apenas em provas de larga e meia distância. Essa foi a primeira medalha de ouro obtida por um queniano na história da competição em uma disputa cujo percurso é inferior a 800 metros.

Ele também foi medalhista de bronze neste mesma prova dos 400m com obstáculos no Campeonato Africano de 2014, quando ainda conquistou um terceiro lugar na competição representando a equipe queniana no revezamento 4x400m.

A Federação Queniana de Atletismo se pronunciou oficialmente nesta quarta-feira para lamentar a tragédia e enviar as suas condolências aos familiares do competidor, cujo irmão gêmeo, Aron, fez parte na semana passada do time que conquistou a medalha de ouro da prova dos 4x400m na competição continental realizada na Nigéria. Bett não integrou essa equipe.

We regret to learn of the sudden demise of one of our top athletes, the 2015 400m Hurdles World Champion #NicholasKiplagatBett who represented Kenya in the just concluded Africa Championships. Our condolences to his family and the entire athletics fraternity @moscakenya @iaaforg pic.twitter.com/L40CSCP4ZC — Athletics Kenya (AK) (@athletics_kenya) 8 de agosto de 2018

A Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) também lamentou a morte do velocista e ressaltou, em nota oficial, que ele protagonizou "uma das maiores surpresas do Mundial de Pequim quando ganhou a medalha de ouro com o recorde queniano de 47s79, a melhor marca mundial (dos 400m com barreiras) em 2015".

The IAAF is deeply saddened and shocked to hear that Kenya’s 2015 world 400m hurdles champion Nicholas Bett, 28, died in a car accident on Tuesday (7). RIP. More info: https://t.co/ruJsHmOJib pic.twitter.com/bITRrrlpnf — IAAF (@iaaforg) 8 de agosto de 2018

A entidade também se declarou "profundamente triste e chocada" com a tragédia e enumerou outros feitos de Bett, entre os quais o ouro na Golden League de Paris, no término na temporada de 2016, com o tempo de 48s01. Naquele mesmo ano, ele foi desqualificado da prova dos 400m com barreiras da Olimpíada do Rio ao atingir um obstáculo e não avançar à final, depois de ter chegado ao Brasil como um dos principais favoritos ao ouro.