Campeão dos pesos pesados, Júnior Cigano defende cinturão

Acompanhe a partir das 22h a cobertura do evento no blog Revanche.

SÃO PAULO- Um dos mais aguardados combates do UFC dos últimos anos será disputado no início da madrugada deste domingo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Será a revanche do norte-americano Cain Velasquez contra o brasileiro Júnior Cigano. Estará em disputa o título dos pesados.

Foi justamente em uma luta contra Velasquez, no ano passado, que Cigano faturou o cinturão. O combate durou só um minuto e quatro segundos, com vitória do brasileiro por nocaute. Cigano acertou um belo cruzado de direita e, com o rival já no chão, emendou uma sequência impressionante de socos até ser interrompido pelo juiz e ser declarado vencedor.

Reconhecido como um dos melhores boxeadores do UFC na atualidade, o brasileiro espera repetir neste domingo a estratégia de não deixar o adversário levar a luta para o chão. "Ele vai tentar me jogar e eu vou nocauteá-lo de novo, podem anotar", afirmou Cigano.

As principais armas do brasileiro são a veloz combinação de socos cruzados e diretos e a extrema facilidade com que executa chutes altos, rápidos e fortes, mesmo medindo 1,93m e pesando 108 quilos.

Atleta do Corinthians desde agosto, o catarinense passou a treinar na academia do Parque São Jorge focado principalmente em tentar manter Velasquez em pé. Mas, consciente de que dificilmente vai conseguir repetir um nocaute tão rápido quanto o de novembro de 2011, ele aperfeiçoou também os golpes de jiu-jítsu, tendo inclusive conseguido a faixa preta da arte marcial durante o período de treinamento. "Não se preocupem que, se a luta for para o chão, estou mais do que pronto."

Velasquez se queixa de ter feito a primeira luta contra Cigano com uma lesão no joelho direito. Agora que está em ótima forma, ele promete recuperar o título. "Foi duro vê-lo com o cinturão, mas vou recuperá-lo. Não é o cinturão dele, é meu."

O norte-americano mostra-se empolgadíssimo para a luta deste domingo. "Eu estou muito motivado, penso nisso há mais de um ano. Nós aprendemos muito nesse período, e ambos mudamos. Conseguir uma revanche era tudo o que queria."

Apoio público. O prefeito Gilberto Kassab liberou ontem R$ 2,5 milhões para a organização do UFC São Paulo, que será realizado no dia 19 de janeiro, no Ginásio do Ibirapuera. A verba será dividida em duas partes: R$ 1,5 milhão será pago ainda neste ano e o restante, em janeiro. "É um grande momento para a cidade, pois a vinda do UFC vai gerar autoestima e visibilidade para a cidade, uma vez que o evento é transmitido para mais de 45 países", disse Kassab.

A principal luta do card será da categoria peso médio, entre o veterano Vitor Belfort e o inglês Michael Bisping.