Campeão em 2 classes, Scheidt comemora descanso

SÃO PAULO - Robert Scheidt viveu um ano intenso. Voltou a competir na classe Laser depois de oito anos na Star e conquistou, até com relativa facilidade, o seu décimo título mundial na categoria. Ficou três dias com a família e viajou para Nassau encarar a principal competição da temporada na Star. Como convidado, venceu com Bruno Prada a Star Sailors League Finals, no sábado. Aos 40 anos, agora vai tirar um tempo de descanso. "O maior desafio na campanha para a Olimpíada será dosar os treinos e manter a motivação elevada.

Não adianta treinar o tempo todo, preciso respeitar o corpo. Agora, por exemplo, é hora de dar uma respirada. Não consegui parar desde agosto, quando comecei a me preparar para o Mundial", comentou o multicampeão. Numa análise do que foi 2013 para ele, Scheidt apontou o título mundial como um dos grandes momentos da sua história na vela. "Ganhar o Mundial de Laser aos 40 anos foi, sem dúvida, o principal título da temporada e um dos mais importantes da minha carreira, pensando em meu próximo objetivo, os Jogos Olímpicos de 2016.

Não esperava que 2013 seria tão bom", festejou o maior medalhista olímpico do País. Para fechar a temporada, foi convidado para o principal evento do ano no novo circuito mundial da Star. Em busca da premiação de US$ 40 mil, voltou a se reunir com Bruno Prada e faturou o título nas Bahamas. "Estamos em um ritmo acelerado de competições, por isso andamos bem. Mesmo correndo em classes diferentes, quando chegamos a Nassau para treinar foi só acertar as manobras. Essa foi a nossa vantagem e também foi ótimo estar ao lado do Bruno de novo. Ficamos juntos durante oito anos", recordou Scheidt que neste ano já havia vencido a classe Star na Semana de Vela de Ilhabela, em julho, com o parceiro.