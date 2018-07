Campeão em Buenos Aires, Thiem elimina Ferrer e avança à semifinal no Rio Open

Na luta por uma vaga na final, Dominic Thiem, atual 19.º colocado do ranking da ATP, terá pela frente neste sábado o argentino Guido Pella, que mais cedo havia batido o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 5/7, 6/1 e 7/5.

A atuação do austríaco diante de David Ferrer nesta sexta-feira, em programação mais uma vez atrapalhada pela chuva no Rio, teve dois momentos. No primeiro set, foi dominado pelo espanhol nos primeiros games. Mas aí se recuperou e não deu mais chances, vencendo as duas parciais com facilidade.

Em outro jogo desta sexta-feira, interrompido por causa da chuva, o uruguaio Pablo Cuevas se classificou à semifinal ao bater o argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). O tenista do Uruguai será agora o rival do espanhol Rafael Nadal, que contou com a desistência do ucraniano Alexandr Dolgopolov, com uma lesão no ombro direito, para avançar.

BRASILEIROS - Quem não conseguiu manter o embalo no Rio foi a brasileira Paula Gonçalves. Com boas atuações, a tenista paulista havia vencido os dois primeiros jogos da chave principal - inclusive contra a sueca Johanna Larsson, cabeça de chave número 2 -, mas nesta sexta-feira parou nas quartas de final ao perder para a norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 5/7 e 6/3.

Apesar da derrota, Paula Gonçalves tem o que comemorar no Rio Open. Com as duas vitórias, deve subir no ranking mundial para uma colocação perto da faixa das 220 mais bem classificadas. Atualmente é a 285.ª colocada e seu recorde anterior era o 238.º posto.

A adversária de Shelby Rogers na semifinal deste sábado será a romena Sorana Cirstea, que passou sem a menor dificuldade pela montenegrina e cabeça 3 Danka Kovinic por 6/1 e 6/2.

Na chave de duplas, Thomas Bellucci e Marcelo Demoliner ganharam mais uma e estão nas semifinais. Nesta sexta-feira, derrotaram os franceses Jo-Wilfried Tsonga e Paul-Henri Mathieu em sets diretos - com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 6 minutos de jogo.

Este é o terceiro torneio que o paulista e o gaúcho jogam juntos na temporada de 2016. A primeira aparição da dupla foi no Aberto da Austrália e os dois chegaram à segunda rodada. O melhor resultado aconteceu no ATP 250 de Quito, no Equador, onde ficaram com o vice-campeonato.