Campeão europeu, britânico é suspenso do atletismo por quatro anos por doping

O velocista britânico Nigel Levine foi suspenso por quatro anos do atletismo nesta terça-feira. A decisão da Agência Antidoping do Reino Unido aconteceu depois de o atleta, um dos grandes nomes da modalidade do país nos últimos anos, ter sido flagrado em exame pelo uso de uma substância proibida.

De acordo com comunicado divulgado pela UK Anti-Doping, Levine testou positivo para o uso de clenbuterol durante exame fora do período de competição realizado no ano passado. A substância é utilizada ilegalmente por atletas para queimar gordura mais rapidamente.

Segundo o órgão, Levine aceitou a punição de quatro anos, depois de inicialmente argumentar que "um dos suplementos" que tomava estava contaminado. A UK Anti-Doping ainda disse que recebeu duas amostras do suplemento para testes, mas que não pôde examiná-los porque um recipiente estava vazio e o outro era de um lote diferente do que o atleta alegou ter tomado.

Levine tem no currículo ótimos resultados nesta década. Ele tem duas medalhas em Campeonatos Europeus, sendo o ouro em Zurique, em 2014, no revezamento 4x400m, e a prata na mesma prova em Helsinque, dois anos antes. Em Mundiais Indoor, são duas pratas (Istambul-2012 e Sopot-2014) e um bronze (Doha-2010).