Campeão europeu de levantamento de peso é suspenso por dez anos

Dono de um título europeu no levantamento de peso, o russo Gevorik Poghosyan foi suspenso por dez anos, nesta quarta-feira, por doping. A punição deve provocar o fim da carreira do competidor, que está com 30 anos, e conquistou o seu título continental em 2010, na categoria até 85kg, em Minsk.

Esta é a segunda suspensão por doping da carreira de Poghosyan. Em 2011, o russo pegou dois anos de gancho após dar positivo em um exame antidoping para o esteroide proibido oxandrolona.

A nova suspensão vem depois da Agência Antidoping da Rússia informar que Poghosyan testou positivo para uma não especificada "substância proibida" ao tentar retomar a sua carreira no campeonato nacional, realizado em agosto.

Além do ouro conquistado em 2010, quando ainda competia pela Armênia, Poghosyan ficou em terceiro lugar na mesma categoria no Campeonato Europeu de 2011, mas esse resultado já havia sido cancelado no seu primeiro caso de doping.