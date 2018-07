Campeão europeu dos 200m, velocista espanhol fratura mão em acidente de carro

O atleta espanhol Bruno Hortelano sofreu fraturas na mão direita após se envolver em um acidente de trânsito em Madri, o que o obriga a passar por uma cirurgia no local, revelou nesta segunda-feira o seu empresário, Alberto Armas, em publicação no seu perfil na rede social Twitter.

"Bruno Hortelano sofreu um acidente de trânsito nesta madrugada em Madri. Ele está sendo operado de uma lesão em sua mão direita", escreveu o agente. "Seu ânimo está muito bom, ainda que o estado de sua mão seja grave", acrescentou Armas.

Hortelano é o recordista espanhol das provas dos 100 metros e também dos 200m. Neste ano, em Amsterdã, ele conquistou o título europeu dos 200m. Nos Jogos Olímpicos do Rio, ele participou dessa prova e foi eliminado nas semifinais, assegurando o décimo lugar na classificação geral.

Os detalhes do acidente não foram revelados, mas as informações da imprensa espanhola são de que Hortelano estava no banco do passageiro no momento do acidente. Além da fratura na mão, o velocista espanhol também teria levado uma pancada na cabeça durante o acidente, mas sem maior gravidade.