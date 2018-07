Campeão Mundial de Surfe, Mineirinho está de volta ao Brasil

Campeão Mundial de Surfe, Adriano de Souza, o Mineirinho, retornou ao Brasil nesta terça-feira. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos por volta das 11h30 e apareceu no saguão com o troféu na mão. Cerca de 100 torcedores, muitos deles do Corinthians, familiares e um grande número de jornalistas, foram recepcionar o brasileiro, que conquistou o título da WSL, no Havaí, semana passada.

Mineirinho não deu entrevistas no aeroporto e atenderá a imprensa à tarde, em uma coletiva de imprensa. Mais tarde, está prevista uma calorosa recepção no Guaruajá, litoral de São Paulo, onde vai desfilar em carro aberto diante de seus amigos e familiares. "É uma sensação única de dever cumprido e reconhecimento da galera", afirmou o atleta de 28 anos ainda nos Estados Unidos.

Mineirinho é o segundo brasileiro campeão mundial no surfe. No ano passado, Gabriel Medina conquistou o título e abriu o caminho para que outros pudessem sonhar. Medina não levou o título do Circuito Mundial, mas ganhou a Tríplice Coroa Havaiana, dada ao surfista que consegue a maior pontuação na soma das três principais etapas disputadas no Havaí no final do ano: Haleiwa, Sunset Beach e o Pipe Masters.