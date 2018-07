Campeão mundial do salto triplo em 2013 fratura fêmur e fica fora do Rio-2016

Tamgho se lesionou gravemente durante um salto na disputa do Campeonato Francês, em Angers, que também é classificatório para a Olimpíada. Esse tipo de contusão costuma necessitar de um período de seis meses de recuperação.

A lesão não foi a primeira grave sofrida por Tamgho nos últimos anos e ocorreu nove meses depois de o francês romper o tendão de Aquiles. Em 2011, o triplista rompeu o tornozelo. Um mês depois, o problema foi na tíbia.

Ainda assim, Tamgho possui um retrospecto de várias conquistas, as principais delas as medalhas de ouro no Mundial de 2013 e no Mundial Indoor de 2011. O francês, aliás, é o recordista mundial indoor do salto triplo com a marca de 17,92 metros.

Tamgho tentou evitar lamentar a grave lesão que o impedirá de competir na Olimpíada do Rio. "Independente do que ocorre, tenho que manter a cabeça erguida. Não é o fim do mundo", escreveu o atleta francês em seu perfil na rede social Twitter.