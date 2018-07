Campeão mundial do salto triplo não competirá em 2014 Atual campeão mundial do salto triplo, o francês Teddy Tamgho revelou nesta sexta-feira que não deve competir na temporada de 2014 do atletismo. Ele teve uma fratura da tíbia esquerda, sofrida em novembro, e precisará de um longo tempo para se recuperar.