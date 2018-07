Campeão mundial dos pesos leves é detido sob acusação de assassinato

O campeão mundial dos pesos leves do Conselho Mundial de Boxe (CMB), o venezuelano Edwin Valero, foi detido neste domingo como suspeito de ser o assassino de sua esposa, Jennifer Carolina, informou a polícia da Venezuela.

O corpo de Jennifer foi localizado nesta madrugada, num hotel no centro da cidade de Valencia, que fica a 155 quilômetros de Caracas.

O diretor técnico do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC), Wilmer Flores Trosel, indicou que Jennifer foi perfurada em diferentes partes do corpo e que não teve como reagir.

O boxeador foi detido no hotel, pouco depois do crime. De acordo com a polícia, ele estava sob efeito de álcool e drogas.

Jennifer já havia sofrido agressões de Valero. O boxeador se encontrava em tratamento para "controlar a personalidade".

Valero pretendia subir de divisão na CMB e estava declarado como campeão em recesso.