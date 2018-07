Campeão mundial, PC de Oliveira volta para seleção de futsal e enfrentará crise

PC de Oliveira voltará a liderar a seleção depois de ter ocupado o cargo entre 2005 e 2009, período em que acumulou um retrospecto espetacular. Foram 155 jogos, com 149 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Assim, ele, além de ter sido campeão mundial, faturou os títulos da Copa América e do Grand Prix e foi medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007.

Nesta nova passagem pela seleção, porém, PC de Oliveira terá um desafio extra: superar a crise vivida pela CBFS. A entidade enfrenta boicote de astros da modalidade, entre eles Falcão, grande nome do futsal mundial, que já anunciou que recusará futuras convocações para defender o time nacional por não concordar com a gestão liderada por Marcos Madeira, eleito presidente da entidade no final de março.

Acusada de uma série de irregularidades, que culminaram na perda de patrocinadores e problemas financeiros, a CBFS disse que PC de Oliveira foi um nome de "consenso" para o comando da seleção. "O técnico é o PC de Oliveira, que no momento está sem clube. Ele não pode participar deste encontro com a imprensa por conta de problemas particulares com a família. Seria injusto da nossa parte trazê-lo aqui, mas ele está ciente da responsabilidade. Muito em breve iremos divulgar todos os membros da nova comissão técnica", disse Dárcio Castro, diretor de seleções da CBFS.

Além de PC, outros nomes da nova comissão técnica da seleção de futsal já estão confirmados. Lucas Chioro será o auxiliar direto do treinador, enquanto Mauro Sandri foi escolhido como preparador físico, Sérgio Santana trabalhará como preparador de goleiros e Rafael Martins atuará como analista de desempenho. Já o departamento médico terá o comando de André Pedrinelli e Mauro Martinelli, além de contar com o fisioterapeuta Tiago Duarte.