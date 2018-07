Campeão olímpico desce do pódio e recusa medalha de Mundial em boicote a russos

Astro do biatlo, dono de dois ouros olímpicos, o francês Martin Fourcade fez um dos gestos mais incisivos de repúdio ao escândalo de doping que atinge o esporte russo. Nesta quinta-feira, ele desceu do pódio do Campeonato Mundial e simplesmente foi embora assim que a equipe russa subiu para receber sua medalha de bronze.

Não que a medalha de prata que o francês deixou de pegar vá fazer falta na sua coleção. No Mundial de 2016, por exemplo, Fourcade ganhou quatro de ouro e uma de prata. Tinha 19, sendo 10 de ouro, até a abertura do Mundial, nesta quinta-feira, em Hochfilzen, na Áustria.

A de prata no revezamento misto seria sua 20.ª. Pelo protocolo, primeiro subiram ao pódio os quatro atletas campeões com a Alemanha. Depois, os franceses. Antes de subirem ao lugar reservado aos terceiros colocados, os russos tentaram cumprimentá-lo, sem sucesso. Ele batia palmas acintosamente - e de forma claramente irônica.

No momento que os russos subiram para o pódio, o francês se retirou do seu lugar e passou em frente aos russos sem encará-los, criando um clima de constrangimento geral.

Também o biatlo foi atingido pelo recente escândalo de doping que atinge o esporte russo. De acordo com a União Internacional de Biatlo, 31 atletas russos da modalidade foram citados no relatório final do investigador canadense Richard McLaren. A etapa de Copa do Mundo que seria realizada na Rússia em março foi cancelada, depois que a Grã-Bretanha se recusou a participar dela.