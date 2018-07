Campeão olímpico do salto triplo fica fora de Londres

Esta foi a segunda fratura de Évora no mesmo local em dois anos, o que fez com que fosse obrigado por passar por uma cirurgia. Ele deverá ficar afastado do esporte por cerca de um ano.

O português de 27 anos se lesionou quando aquecia para a disputa de uma prova em Lisboa, na última quarta-feira, e foi levado às pressas para o hospital. Apesar da gravidade da contusão, ele garantiu que pretende continuar com sua carreira quando se recuperar.

Nelson Évora conquistou a medalha de ouro em Pequim com a marca de 17m67, superando na final o inglês Phillips Idowu e Levan Sands, das Bahamas. Entre os competidores desta prova estava o brasileiro Jadel Gregório, que terminou na sexta colocação.