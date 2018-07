Campeão olímpico dos 400m é suspenso por 21 meses

Merritt aceitou uma suspensão provisória no começo deste ano e recebeu uma pena de 21 meses em julgamento realizado nesta segunda-feira. A suspensão é retroativa a outubro do ano passado e, assim, ele terá condições de participar do Mundial de Atletismo de 2011, em agosto.

O norte-americano testou positivo para dehidroepiandrosterona (DHEA), um produto que estimula o corpo a produzir substâncias com efeitos anabolizantes, como a testosterona endógena, três vezes entre outubro de 2009 e janeiro de 2010.

Merritt colaborou com as investigações das autoridades antidoping. Assim, recebeu uma pena três meses inferior ao que costuma acontecer com réus primários, normalmente suspensos por dois anos.