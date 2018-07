Campeão olímpico é acusado de tentar matar a mulher

O campeão olímpico nega as acusações, mas chegou a ser detido e precisou pagar fiança para sair da cadeia. Segundo as investigações da polícia, Wanjiru teria tentado matar a esposa, Teresiah Njeri, após uma briga do casal. Ele também teria feito as mesmas ameaças para a empregada da casa, Nancy Njoki, e ainda teria ferido sem gravidade o segurança William Masinde.

Aos 24 anos, Wanjiru é um dos principais nomes do atletismo mundial na atualidade. Além do ouro olímpico, coleciona títulos em algumas das mais importantes maratonas do mundo, como Londres e Chicago. Agora, porém, ele terá que responder as graves acusações na Justiça, em audiência já marcada para o dia 9 de fevereiro.