Campeão olímpico e mundial é segundo na Maratona de Tóquio

Campeão olímpico em Londres/2012 e Mundial em Moscou/2013, Stephen Kiprotich, de Uganda, chegou em segundo na Maratona de Tóquio, uma das mais tradicionais do calendário internacional, neste domingo. A vitória ficou com o etíope Endeshaw Negesse, que completou a prova em 2 horas e 6 minutos cravados.

Kiprotich brigou passo a passo pelo segundo lugar e cruzou a linha de chegada em 2h06min33s, apenas um segundo à frente do queniano Dickson Chumba, campeão de Tóquio em 2014 e dono do melhor tempo da história da prova.

Pela primeira vez em Tóquio, dois atletas do mesmo país foram ao alto do pódio. Isso porque o título feminino ficou com a também etíope Berhane Dibaba, que completou em 2h23min15s. Helah Kiprop, do Quênia, ficou com a prata e Tiki Gelana, da Etiópia, com o bronze. Nenhum brasileiro competiu no pelotão de elite.