Campeão olímpico, Italo Ferreira quebra o nariz em treino e ironiza 'manobra'

A vida do campeão olímpico Italo Ferreira não anda nada boa na Austrália. Dia desses o surfista potiguar reclamou de notas baixas em eliminação em Bells Beach e, nesta segunda-feira, em treino para a estreia em Margaret River, acabou quebrando o nariz após um aéreo. O brasileiro ironizou sua manobra em post divertido em suas redes sociais.

Italo encara Jadson André e o americano Jake Marshall em Margaret River, pelo Circuito Mundial de Surfe. E, enquanto todos se concentravam para a primeira chamada da competição, ele "inventou" de entrar no mar.

"Estava testando minha prancha, soltinho na marola, pegando minhas ondas no inside, os caras todos lá dentro, aí eu fui dar um aéreo, né? Para quê?", afirma Italo Ferreira, no Instagram, mostrando o nariz machucado.

Ele mostra o vídeo da manobra, no momento em que perde o equilíbrio e, ao invés de cair direto na água australiana, acaba batendo o rosto na prancha e sofrendo a lesão - está com o nariz imobilizado com um curativo.

"Acontece nas melhores famílias. Tem de dar risada!", legendou o post. Apesar da contusão, Italo Ferreira nem pensa em abrir mão da disputa em Margaret River. Ele é apenas o sétimo no ranking mundial e busca um resultado positivo para diminuir a desvantagem para os melhores colocados e tentar entrar na briga pelo bicampeonato após ser o melhor em 2019.