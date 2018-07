Campeão olímpico no vôlei de praia em 2012 se aposenta

Brink atuou ao lado de Jonas Reckermann em 2012, quando se tornou o primeiro campeão olímpico europeu na modalidade. Em comunicado oficial no site da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o jogador disse que esse é "um momento amargo, mas uma decisão sensata".

Brink também foi o primeiro europeu campeão mundial na modalidade, mas problemas no quadril e na coxa o forçaram a parar. Sua dupla em ambas as conquistas, Reckermann também acabou deixando as quadras por conta de lesão. No seu caso, a contusão foi no ombro.

Em 2012, Brink e Reckermann surpreenderam os brasileiros Alison e Emanuel na final olímpica. Em 2016, Brink deveria vir ao Brasil ao lado de seu novo parceiro, Armin Dollinger, que agora busca uma nova dupla. "Quero que o Armin tenha toda chance de alcançar o sonho olímpico em 2016 e não vou ficar no caminho", disse o agora ex-jogador.