Campeão olímpico, Rudisha fica só em quarto nos 800m da Diamond League na Suécia

Com 1min45s69, David Rudisha viu a vitória ficar com o compatriota Ferguson Cheruiyot Rotich, que dominou a prova e cruzou a linha de chegada com o tempo de 1min45s69. O francês Pierre-Ambroise Bosse e o polonês Adam Kszczot completaram o pódio.

No salto com vara masculino, a disputa na Olimpíada promete ser bem acirrada entre o francês Renaud Lavillenie e o canadense Shawn Barber. Campeão olímpico, o europeu marcou 5,73 metros nesta quinta-feira e desbancou o rival em Estocolmo, que falhou em três tentativas na mesma posição do sarrafo. O norte-americano Sam Kendricks, que venceu os dois em maio, não participou da competição, mas continua como o melhor do ranking na temporada com a marca de 5,92 metros.

Nos 100 metros com barreira, a norte-americana Kendra Harrison se manteve invencível neste ano. Com 12s66, o seu pior tempo na temporada, a velocista dos Estados Unidos venceu a prova em Estocolmo. Em um domínio norte-americano, Nia Ali e Queen Harrison completaram o pódio.

Já a sérvia Ivana Spanovic dominou o salto em distância. Com 6,90 metros, ela bateu a campeã olímpica Brittney Reese, que alcançou 6,88 metros. Campeã mundial, Tianna Bartoletta fez apenas a terceira melhor marca com 6,68 metros.