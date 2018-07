Campeão olímpico vence 12ª etapa da Volta da França

O francês Thomas Voeckler cruzou a linha de chegada 50 segundos depois de Sánchez, mas manteve a liderança geral. Contador, que sofre com dores no joelho, ocupa a sétima colocação. Frank Schleck, de Luxemburgo, é o segundo colocado, após terminar em terceiro na etapa desta quinta. O australiano Cadel Evans ocupa o terceiro lugar geral.

A primeira etapa disputada em montanha, com trecho de 211 km entre Cugnaux e Luz-Ardiden, mostrou que o tricampeão Contador ainda não está totalmente recuperado da lesão no joelho. O espanhol sofreu diante do percurso montanhoso nos Pirineus, que inclui duas das mais difíceis subidas do ciclismo profissional.

Especialista em montanhas e campeão olímpico em Pequim, Sánchez e o belga Jelle Vanendert assumiram a dianteira da etapa e protagonizaram boa disputa até os metros finais do trecho. Vanendert cruzou a linha de chegada apenas sete segundos depois do vencedor. "É incrível", comemorou o espanhol, após faturar sua primeira etapa na tradicional prova de ciclismo.