Campeão olímpico vira diretor esportivo de Tóquio/2020

Fluente em inglês, Murofushi assumiu a função para fazer a ligação entre os atletas, as federações esportivas internacionais e o Comitê Organizador da Olimpíada. O posto de diretor esportivo foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Inverno de Lillehammer, em 1994, na Noruega. Em geral, atletas ou ex-atletas do país anfitrião com experiência olímpica assumem o cargo.

Aos 39 anos, Murofushi continua em atividade e ganhou seu 20º título nacional consecutivo no lançamento de martelo agora em junho. Além da medalha de ouro em 2004, ele tem o bronze conquistado nos Jogos de Londres, em 2012, e é membro da Junta Executiva dos Jogos de Tóquio em 2020.