Campeão paulista será definido hoje

SÃO PAULO - Dois jogos e uma vitória para cada lado. Em clima de equilíbrio e muita rivalidade, Medley/Campinas e Sesi disputam hoje, às 18h30, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, quem será o campeão paulista da temporada.

A equipe de Campinas ganhou o primeiro confronto diante de sua torcida por 3 sets a 2. Foi um jogo marcado pela confusão entre integrantes da comissão técnica dos anfitriões e jogadores do Sesi. Os opostos Lorena e Leozão acabaram expulsos mas puderam participar da segunda partida, anteontem, assim como o meio de rede Sidão e o ponta Cléber. O quarteto chegou a ser suspenso pelo STJD da Federação Paulista de Vôlei, mas a punição foi revertida em multa.

Com time completo e o apoio da torcida, o Sesi reverteu a desvantagem no ginásio da Vila Leopoldina. O jogo foi até certo ponto equilibrado, mas o Sesi foi melhor nos momentos decisivos e ganhou por 3 sets a 0. Desta vez não houve confusão. "Segunda-feira (hoje) é isso aí: foco na partida. A gente sabe que tem que sacar, tem que passar e tem que defender e a gente sabe fazer isso muito bem", diz o ponta Murilo, confiante.

Lorena, expulso em Campinas, não escondeu que tentou se redimir, especialmente diante da torcida infantil do Sesi. "Nós estamos arrependidos. Queríamos mostrar que nossa equipe sabe jogar voleibol e foi o que fizemos, com muito prazer", declarou após a vitória em casa. Para o técnico Giovane Gávio, o grupo precisa manter o foco para conseguir um desempenho tão bom ou melhor do que o do segundo confronto, quando apresentou uma melhora sensível no saque.

AGRESSIVIDADE

O técnico da Medley, Marcos Pacheco, também enalteceu o saque do Sesi. Segundo ele, será preciso algo mais do que o desempenho apresentado em São Paulo para garantir o primeiro título da equipe. "Temos que ser mais agressivos para o jogo final", avalia.

Para André Heller, Campinas precisa repetir o nível de atuação do primeiro jogo, quando saiu de uma situação desfavorável para a vitória em cinco sets. "O Sesi fez excelente partida e conseguiu neutralizar nossas principais armas. Agora, precisamos rever nossa tática e estratégia para que isso não aconteça novamente", analisa.