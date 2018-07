Campeão pena para se manter na categoria

O sofrimento é o mesmo sempre que as lutas do Ultimate Fighting Championship se aproximam. Os competidores passam pelos sacrifícios físicos mais terríveis para perder peso e se enquadrar na categoria que julgam mais convenientes para si.

Muitos têm grandes dificuldades de atingir a marca, como o brasileiro José Aldo, que tem passado por enormes provações para não ultrapassar os 66 kg, limite da categoria pena do UFC, na qual defende o cinturão de campeão, amanhã, por volta das 2h30, na Arena HSBC.

Para enfrentar o norte-americano Chad Mendes, desafiante que se apresenta invicto para o combate, com 11 lutas no cartel, Aldo se alimenta basicamente de proteínas e corta ao máximo o consumo de líquidos para "bater" o peso correto.

"A maior dificuldade nessas horas que antecedem a luta, não é nem a preparação, os treinamentos, mas a necessidade de perder peso", revela Aldo. "Só como proteínas, corto líquido. É duro, mas temos de fazer isso. O bom é que serve de motivação", conta o amazonense, que parece não ter uma gota de gordura no corpo.

Tanto esforço suscita com frequência questionamentos se o lutador não deveria subir de categoria (a seguinte é a peso leve, de 67 a 70 kg). Muitos acreditam que ele precisaria passar por menos provações estando nessa faixa, mas existe sempre a dúvida se, em outro peso, Aldo seria tão dominante quanto tem se revelado entre os penas. Naturalmente, quanto maior o peso, os adversários são mais fortes fisicamente.

No momento, o lutador, que fechou contrato com o Flamengo (assim como Anderson Silva fez com o Corinthians), não cogita pular de nível. Ele destaca que existe uma série de fatores que precisam ser levados em conta para se tomar uma decisão como essa.

"Subir de categoria não depende só de mim. Tenho de conversar com meus técnicos, meu estafe. Há interesse de patrocinadores. Mas, quando for a hora de subir, eu vou subir. No momento, estou muito bem no pena", comenta Aldo. / L.M.