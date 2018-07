Campeão vai comemorar o título ''fora de casa''

Fluminense e Cruzeiro são mandantes, hoje, na última rodada do Brasileiro. No entanto, pode-se dizer que nenhum dos três postulantes ao título joga em casa no encerramento do campeonato - o Corinthians vai a Goiânia. É que, por conta das obras para Copa de 2014, cariocas e mineiros não podem utilizar seus palcos preferidos, respectivamente o Maracanã e o Mineirão.

Ter de atuar longe de casa certamente derrubou a média de público de Fluminense e Cruzeiro. Enquanto teve o Maracanã à disposição, o Tricolor apresentou a melhor média como mandante. A partir do momento em que teve jogos marcados para o Engenhão, o público caiu. "O Fluminense foi muito prejudicado sem o Maracanã. O estádio poderia estar sendo usado até agora"", reclama Muricy Ramalho.

Ele tem razão. Os dois melhores públicos do Brasileiro foram registrados em jogos do Flu -76.205 no 2 a 2 com o Vasco e 57.464 nos 3 a 0 sobre o Internacional, ambos no Maracanã e ambos no primeiro turno.

Os cariocas chegam à rodada final com a terceira melhor média em casa (21.993 por jogo), atrás de Ceará (23.467) e do Corinthians (27.446).

O Alvinegro manteve a rotina. Normalmente disputa com o Flamengo para ver quem tem a melhor média. Este ano o Rubro-Negro esteve mal das pernas e a Fiel corintiana reinou tranquila.

Cigano. O Cruzeiro sofreu ainda mais ao ter de perambular por Uberlândia, Ipatinga e Sete Lagoas, onde, enfim, fincou bandeira. Mas, apesar da boa campanha, tem somente a nona melhor média em casa, com apenas 16.056 torcedores por partida.

A capacidade da Arena do Jacaré explica os números modestos. Por exemplo, todos os ingressos para o jogo com o Palmeiras se esgotaram sexta-feira. Carga total: 18 mil. A torcida do Flu promete ocupar os 42 mil assentos disponíveis esta tarde no Engenhão. E os corintianos falam em pôr 36 mil no Serra Dourada.