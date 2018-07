Campeões do mundo voltam das férias e treinam no Corinthians

SÃO PAULO - Com o retorno dos titulares aos treinos e as contratações de Gil, Renato Augusto e Alexandre Pato, o técnico Tite inicia hoje a preparação do Corinthians para a temporada 2013 visando ao bicampeonato da Libertadores.

Os jogadores que atuaram no Mundial de Clubes farão exames clínicos e testes físicos antes de iniciar a pré-temporada no CT do Parque Ecológico. Desse grupo, apenas o goleiro Cássio havia antecipado a apresentação, na semana passada, a fim de tratar de uma antiga lesão no ombro esquerdo.

Segundo a comissão técnica, o titular precisará de pelo menos duas semanas para ter condição de jogo. Domingo, na estreia no Campeonato Paulista, diante do Paulista, em Jundiaí, Tite vai escalar um time só de reservas.

Não estão mais previstas contratações para o primeiro semestre, salvo "oportunidades de mercado", segundo a diretoria. "Nós sempre trabalhávamos com três nomes para reforçar o elenco, e os três nomes estão aí", afirmou o diretor de futebol Roberto de Andrade.

A tal "oportunidade de mercado" seria a contratação de Dedé, zagueiro do Vasco.