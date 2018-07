Campeões mundiais, Alison e Bruno Schmidt levam título do Major de Gstaad

O triunfo foi um "tira-teima" entre os campeões mundiais e os vencedores do Circuito Mundial nos dois últimos anos. E com essa vitória, agora os brasileiros lideram o confronto direto por 3 a 2.

Antes, neste domingo, Alisson e Bruno Schmidt avançaram para a decisão com o triunfo sobre os italianos Alex Ranghieri e Adrian Carambula por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/12. Na disputa do terceiro lugar, os holandeses Brouwer e Meeuwsen bateram os italianos por 2 a 1, com parciais 18/21, 21/16 e 15/10.

Essa conquista foi ainda mais importante para Alison e Bruno Schmidt porque eles superaram Ricardo e Emanuel, nas oitavas de final, e Evandro e Pedro Solberg, nas quartas, todos eles rivais diretos na luta pela classificação para a Olimpíada de 2016.

Com o resultado do Major de Gstaad, Evandro/Pedro Solberg segue na frente na corrida olímpica, com 2.840 pontos. A dupla Alison/Bruno Schmidt chegou a 2.320 ao ficar com o título em Gstaad, passando Ricardo/Emanuel, que tem 2.160. Considerando já dois descartes por dupla, a liderança é folgada para Evandro/Pedro Solberg, que tem 2.000 pontos. Alison/Bruno soma 1.720 e Ricardo/Emanuel está com 1.440 pontos.

A próxima etapa do Circuito Mundial será o Grand Slam de Yokohama, no Japão, entre 21 e 26 de julho.