Campeões mundiais disputam troféu do COB Os campeões mundiais Fabiana Murer (atletismo), Fabiana Beltrame (remo), Emanuel (vôlei de praia) e Cesar Cielo (natação), além de Diego Hypólito (bronze no Mundial do Japão) e Maurren Maggi (tricampeã pan-americana), são os indicados para o Prêmio Brasil Olímpico. Os vencedores, na categoria masculina e feminina, serão definidos por votação na internet que começa hoje, no site do COB (www.cob.org.br). A entrega do prêmio será no dia 19, no Theatro Municipal, no Rio. Em 2010, Fabiana Murer e Murilo, ponta da seleção masculina de vôlei, foram os vencedores.