Campeões olímpicos da juventude são eliminados no tênis do Pan; Bia se machuca O Brasil teve um dia péssimo neste domingo no tênis dos Jogos Pan-Americanos. Viu seus dois principais candidatos à medalha serem eliminados e ainda passou a correr sério risco em uma chave na qual vai estrear na semifinal, precisando de uma vitória para chegar ao pódio. Afinal, Bia Haddad se machucou e jogou no sacrifício.