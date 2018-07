Campeões vão desfilar talento no Brasil

Quem não viu o desempenho das novas estrelas do vôlei masculino no Mundial da Itália terá a chance de acompanhá-los de perto no Brasil. A maioria do elenco, que desembarca hoje em São Paulo, joga em clubes nacionais, bem diferente de pouco tempo atrás, quando quase todos atuavam no exterior. Agora, dos 12 jogadores que conquistaram o tricampeonato, apenas dois estão fora: Dante é ponteiro no Dínamo Moscou, da Rússia, e o oposto Theo representa o Suntory Sunbirds, do Japão.

Sinal de que o esporte está bem conceituado no cenário brasileiro. Tanto que o oposto Leandro Vissotto, considerado o destaque do grupo na fase final do Mundial - foi o maior pontuador contra Cuba -, resolveu regressar ao País depois de um período na Itália, em que defendeu o Latina, o Taranto e o atual campeão Trentino. Agora, Vissotto jogará pelo Vôlei Futuro.

O investimento do clube, que também conta com o meio de rede Lucas e o líbero Mário Júnior no elenco, é prova de que a modalidade está em alta.

O Cimed, de Florianópolis, vive situação semelhante. Atual campeão da Superliga (principal torneio do País, com início previsto para o fim do ano), o clube reúne no elenco o levantador Bruninho, o ponta João Paulo e o meia de rede Eder, que foi homenageado pelos companheiros de seleção - foi cortado um mês antes do Mundial, mas foi lembrado na comemoração do título.

Considerado o melhor jogador da competição, Murilo também é presença certa nos torneios nacionais. É parceiro de Sidão no Sesi-SP.

Outro que defende clubes brasileiros é o levantador Marlon, que quase ficou fora da seleção por conta de inflamação intestinal. No entanto, aguentou firme e se superou ao substituir Bruninho na semifinal contra a Itália. Agora, recebe o bônus de ser o único representante da seleção de ouro a jogar no Vivo/Minas.

Duas gerações. Jogadores como Lucas e Vissotto chegaram para renovar a seleção, sem deixar de lado a responsabilidade de manter o vôlei brasileiro entre os melhores do mundo. Agora, os novos talentos vão enfrentar os campeões mundiais da geração anterior, como Marcelinho e Gustavo, que também continuam no País. Os dois conquistaram a medalha de ouro no Mundial do Japão em 2006, assim como Giba e Rodrigão, que foram os responsáveis por passar experiência para os novatos. Os quatro medalhistas seguem unidos, jogando no Pinheiros.

Campeão olímpico em Atenas, Ricardinho também permanece no País. O levantador é a referência para os jovens craques do Vôlei Futuro.