Campeonato Carioca confirma jogos em Brasília, São Paulo e Espírito Santo

Com o Engenhão e o Maracanã reservados para a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os clubes cariocas estão buscando locais para jogar para grandes públicos. Só nesta sexta-feira três partidas do Estadual foram confirmadas para fora do Estado, em São Paulo, Distrito Federal e Espírito Santo.

Como já havia confirmado no domingo, o Vasco perdeu a queda de braço que vinha travando com os rivais e com a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) e aceitou jogar fora do Estado. Por isso, o clássico contra o Flamengo, dia 30 de março, pela quarta rodada da Taça Guanabara, será disputado em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

Pacaembu receberá clássico entre Flamengo e Fluminense

Outra partida do Vasco já está confirmada para fora do Rio: o jogo contra o Boavista, dia 19 de março, pela segunda rodada, que será realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, na região metropolitana de Vitória (ES). Os ingressos inclusive já estão à venda.

Já o clássico envolvendo Flamengo e Fluminense vai ter como casa o Estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 20 de março. Assim, dos quatro grandes, só o Botafogo vai atuar em casa pela segunda rodada. Vai enfrentar o Madureira no Estádio Los Larios, em Xerém, em Duque de Caxias.

Na primeira rodada da Taça Guanabara, o clássico entre Fluminense e Botafogo será no Raulino de Freitas, em Volta Redonda, mesmo palco de Flamengo x Madureira. O Vasco recebe o Bangu em São Januário.