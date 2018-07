Campeonato curto e muito rentável

Um campeonato curto, de apenas quatro meses, que para muitos caminha para a extinção, mas que, além de servir de aquecimento para a longa temporada do futebol nacional, também atrai pelos altos valores oferecidos aos participantes.

Os quatro grandes (Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo) vão embolsar um pouco mais de R$ 10 milhões cada só com cota de televisão. Os outros 16 levarão R$ 1,9 milhão.

Além disso, o campeão vai receber R$ 2,5 milhões, o vice, R$ 600 mil e, do 3.º ao 8.º colocados, R$ 100 mil. O campeão do Interior ficará com R$ 250 mil. Os outros que lutarão pelo título do Interior terão direito a R$ 50 mil cada. Haverá ainda premiação para os homens do apito. O melhor trio de arbitragem fica com R$ 200 mil, o segundo melhor leva R$ 100 mil e o terceiro, R$ 50 mil.

A competição também terá uma atração especial para os apaixonados por futebol, com a volta dos tradicionais XV de Piracicaba, que ficou 16 anos fora da elite, Comercial, ausente por 25 anos, e o Guarani, com passagem relâmpago de um ano pela A2. O quarto novo integrante do Paulistão é o Catanduvense.

Entre os pequenos, o objetivo, mais do que o título do Interior, é uma vaga numa competição nacional. Os dois melhores, com exceção dos times que já estão na Série A, B ou C, ficam com vagas na Série D.