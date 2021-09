Em São Paulo, campeonato de surfe para menores conta com recorde de atletas e premiação

Em alta no País e no mundo após o sucesso conquistado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o surfe, assim como o skate, é um esporte que conquistou popularidade e chegou para ficar. Prova disso são os recentes incentivos que estas modalidades têm recebido após a Olimpíada do Japão, que teve nada menos que 4 atletas brasileiros subindo ao pódio.

'Surfando a onda' em que a modalidade está, em São Paulo irá acontecer, entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, um campeonato de surfe para menores de idade, visando o incentivo à prática do esporte. O 'Hang Loose Surf Attack' está na 33ª edição e terá premiação recorde na história do evento. Ele é organizado pela Federação de Surf do Estado de SP (SPSurf).

Leia Também Brasileiros lutam pelo quinto título mundial de surfe em Trestles, nos Estados Unidos

Atletas menores de 18 anos de todo o Brasil poderão se inscrever na competição que acontece na Praia de Camburi, na cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo. O evento terá transmissão ao vivo e a premiação chegará a R$ 50 mil. Outra marca inédita é o número de competidores: 288, a maior inscrição desde que o torneio aconteceu pela primeira vez em 1988.

A organização do evento estabeleceu ainda protocolos sanitários para conter a disseminação da covid-19 entre os atletas e seus respectivos staffs. A primeira etapa do campeonato permitirá um esboço daqueles que serão os campeões estaduais, tanto masculino como feminino, das categorias sub-12 a sub-18.

As inscrições deverão ser feitas pelas associações de seus respectivos Estados, e o valor é de R$ 150. Além disso, é preciso fazer um cadastro no site da SPSurf para validar a inscrição. Em ambas as etapas, os campeões das categorias sub-16 e sub-18 irão receber R$ 1 mil cada, além de troféus de plásticos recolhidos da Praia de Camburi, produzidos pelo Projeto Siri. Outras premiações em dinheiro e equipamentos serão distribuídas conforme as classificações dos atletas.