Campeonato Pan-Pacífico de natação é transferido de 2022 para 2026

O Campeonato Pan-Pacífico de Natação de 2022 será adiado para 2026 para acomodar as mudanças no calendário internacional deste esporte forçadas pela pandemia do novo coronavírus, informaram os organizadores nesta quinta-feira.

O Canadá, um dos quatro países fundadores do Pan-Pacífico, juntamente com a Austrália, os Estados Unidos e o Japão, continuará a sediar a competição em 2026. O adiamento de um ano das Olimpíadas de Tóquio-2020 levou o calendário internacional para os próximos anos a ser ajustado.

Em 2022, os Jogos da Commonwealth já estão agendados, de 27 de julho a 7 de agosto, em Birmingham (Reino Unido), e o Campeonato Mundial de Fukuoka (Japão), de 13 a 29 de maio.

A perspectiva de sediar um terceiro campeonato importante nesse período "apresentou vários desafios", reconheceu a Federação Canadense de Natação nesta quinta-feira (28).