Campinas fecha ano com a quinta vitória seguida A Superliga de Vôlei, masculina e feminina, só volta na próxima temporada. Na despedida do ano, o Medley/Campinas, de Murilo, chegou a sua quinta vitória seguida e ao terceiro lugar no geral ao passar fácil pelo Funvic/Midia Fone por 3 a 0, parciais de 25/23, 25/22 e 27/25, no Ginásio do Taquaral. O meio de rede Gustavão foi eleito o melhor do jogo e Rivaldo terminou como o maior pontuador ao anotar 14. "Acredito que estamos no caminho certo nesta Superliga, faltam dois jogos pra fechar o primeiro turno e ficamos entre os quatro primeiros colocados", festejou Rivaldo.