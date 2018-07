Campinas pode levantar a taça hoje

A disputa será às 13h, no ginásio da equipe paulistana, na Vila Leopoldina. Se vencer, Campinas evita o terceiro jogo e fica com o título. Se perder, a terceira e decisiva partida já está marcada para segunda-feira, às 18h30, na Vila Leopoldina. "Em jogos decisivos, gravo os jogos dos rivais para saber como cada um joga. Isto pode ajudar", revelou o levantador Rodriguinho, do Medley/Campinas.

Polêmico. O primeiro jogo da decisão, vencido por Campinas por 3 sets a 2 (21/25, 25/23, 25/17, 18/25 e 15/13), foi marcado por uma confusão no intervalo do terceiro set, quando dois membros da comissão técnica do time da casa e jogadores visitantes se desentenderam, o que resultou na expulsão dos opostos Lorena e Leozão, ambos do Sesi.

Os dois, além dos seus companheiros Sidão e Cléber, foram julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Vôlei e tiveram as suspensões convertidas em multas de R$ 15 mil - mesma punição da comissão técnica. /M.F.