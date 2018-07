Campinas receberá Copa do Mundo de Vôlei de Praia

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta semana que Campinas será o palco da Copa do Mundo de Vôlei de Praia, entre os dias 29 de maio e 2 de junho. Esta será a primeira vez que este torneio será jogado, envolvendo os dez países que conseguiram resultados mais expressivos em competições entre nações: campeonatos continentais e Olimpíada.

Assim, vão participar da Copa do Mundo, entre os homens, Japão, África do Sul, Noruega, Venezuela e Canadá, por conta dos resultados obtidos entre 2010 e 2012 nas chamadas "Copas Continentais". Brasil, Alemanha, Letônia, Suíça e Estados Unidos terão representantes em Campinas por terem classificado duas duplas cada para a Olimpíada de Londres.

No feminino, os países classificados são Austrália, Ilhas Maurício, Rússia, Argentina, Canadá, Brasil, República Checa, Alemanha, EUA e China. As confederações nacionais apontaram as duplas que as representarão em Campinas. Os campeões vão receber 150 mil dólares em prêmios.

Em comunicado, a FIVB afirma que Campinas não é uma cidade "estranha" para o vôlei de praia, uma vez que sediou cinco etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, entre 1993 e 1995, em 2005 e 2012.