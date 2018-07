Campinas sai na frente da decisão contra o Sesi Em partida que teve de tudo, até jogadores do Sesi expulsos (Lorena e Leozão), o Campinas venceu no primeiro jogo da melhor de três da decisão do Paulista Masculino de Vôlei por 3 a 2 (21/25, 25/23, 25/17, 18/25 e 15/13).