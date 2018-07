Campo de rúgbi é inaugurado na praia de Copacabana

O Rio de Janeiro ganhou nesta quarta-feira o primeiro campo de rúgbi fixo em uma praia do Brasil, em Copacabana. A arena em plena areia carioca foi inaugurada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) e pela World Rugby (federação internacional do esporte), com o intuito de incentivar a prática do esporte no país.

Sami Arap Sobrinho, presidente da CBRu, comentou a iniciativa na capital carioca. "O lançamento do programa do rúgbi na praia é fundamental para o conhecimento do esporte no Brasil. Primeiro, porque estamos a um ano dos Jogos Olímpicos e você precisa mostrar a modalidade para o povo fluminense. Segundo, porque colocar o rúgbi em um local que é tradicional do vôlei e do futebol de praia aguça a curiosidade pela modalidade", afirmou. "Esperamos que a estrutura seja usada também por clubes e projetos sociais da região e também para estender a utilização visando aos torneios internacionais de rúgbi de praia em que as seleções possam atuar."

Quem também se pronunciou foi a atleta da seleção brasileira Beatriz "Baby" Futuro. "É muito importante termos esse tipo de visibilidade, a divulgação do nosso esporte, ainda mais na praia de Copacabana. É um ponto internacional. É para o mundo saber que o rúgbi estará aqui e de volta aos Jogos Olímpicos", disse.

De volta à Olimpíada após 92 anos, o rúgbi ocupa o 14º lugar na procura por ingressos entre os 42 esportes que serão disputados no Rio-2016. A final do torneio masculino, inclusive, já tem entradas esgotadas.