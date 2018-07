Campo do CT onde o Corinthians vai treinar só ficou pronto nessa quinta

SÃO PAULO - O acanhado estádio Wave Kariya ostenta um gramado impecável e muito bem cuidado, algo difícil com o clima frio e seco que faz nesta época do ano no Japão. E ontem finalmente passou a ter a marcação das linhas do campo, redes e traves.

O Corinthians e Mundial de Clubes mudaram a rotina deste lugar onde é mais comum ver garotos correndo numa pista de atletismo ou jogando rúgbi. O estádio Kariya foi transformado num centro de treinamento. Indicado pela Fifa, o local foi aprovado pela comissão técnica do clube e será usado como palco dos treinos do time no Japão até a estreia.

Ontem, véspera do primeiro treino do Corinthians, funcionários davam cara de campo de futebol ao estádio, que pertence à prefeitura de Kariya e tem capacidade para abrigar 2.600 pessoas .

A linhas do campo foram sendo milimetricamente traçadas por um funcionário do estádio, enquanto outro trouxe um carrinho com as redes dos gols e as bandeiras de escanteio. Em meio a tudo isso, um grupo praticava exercícios na pista de atletismo.

O futebol, na verdade, está presente no estádio apenas com um quadro na parede com fotos da seleção japonesa, que em 2009 fez uma série de treinos aqui.

O estádio que virou CT - há apenas um campo de futebol - fica afastado da cidade de Nagoya, onde a delegação corintiana está concentrada. Os jogadores farão o trajeto, que leva cerca de 50 minutos, de ônibus.

Os torcedores que desejam acompanhar o treino terão de ir de trem, da principal estação de Nagoya até a estação de Kariya, e depois pegar um táxi. Um dos treinos será aberto ao público - provavelmente o de domingo.

Marketing. É verdade que o número não chega a causar espanto, mas as dez camisas de jogo do Corinthians enviadas pela Nike para uma loja em Nagoya especializada em produtos esportivos foram vendidas antes mesmo de o time chegar à cidade. Restam apenas cachecóis e camisas de uma linha especialmente feita para o Mundial, com a inscrição "Invasão Corintiana" no peito e uma etiqueta mostrando que o produto tem edição limitada.

De acordo com o vendedor Shun Watanabe, já foram pedidas novas peças ao fornecedor. "Estamos aguardando para os próximos dias." O Corinthians ficará na cidade até o dia 13.

Vender o máximo de camisas possível no Japão durante o período que o time ficar no país faz parte da estratégia de marketing traçada pelo clube para internacionalizar a marca Corinthians. Além de uma loja em Nagoya, também foram escolhidos mais dois pontos de venda: um em Yokohama e outro em Tóquio - onde ficará hospedada a maioria dos torcedores.

A diretoria pretende atrair o apoio do torcedor japonês, que durante o Mundial tradicionalmente costuma torcer para os times europeus, que possuem suas marcas mais difundidas no mercado asiático. Na loja escolhida para vender as camisas do Corinthians em Nagoya, por exemplo, o Chelsea tem um stand. (R.R./V.M.)