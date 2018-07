Campos é pole e Barrichello larga em segundo na Stock

Julio Campos conquistou neste sábado a sua segunda pole position na temporada 2014 da Stock Car. O paranaense foi o piloto mais rápido na fase decisiva do treino de classificação para a etapa do Velopark, realizada na cidade de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, ao marcar o tempo de 53s701.

Antes deste sábado, Julio Campos já havia faturado uma pole nesta temporada, em Cascavel, disputada em agosto. "Estamos crescendo e evoluindo a cada etapa. A equipe está investindo muito nos carros e isso está notável na pista", afirmou Julio Campos, quinto colocado na classificação do campeonato da Stock Car.

O pole position da oitava etapa da temporada ficou logo à frente de Rubens Barrichello, que garantiu o segundo lugar com o tempo de 53s797, sendo apenas 0s096 mais lento do que o líder. Daniel Serra, que no ano passado venceu a etapa do Velopark, garantiu o terceiro lugar ao marcar 53s825.

Valdeno Brito conquistou a quarta posição e Galid Osman ficou em quinto lugar no treino classificatório. Já Cacá Bueno, que liderou a primeira parte da sessão classificatória, perdeu rendimento na fase decisiva e obteve a sexta posição.

A lista dos dez primeiros colocados do grid da primeira corrida é completado, em ordem, por Átila Abreu, o líder do campeonato, Allam Khodair, Ricardo Zonta e Marcos Gomes, o décimo colocado.

A primeira corrida da etapa do Velopark da Stock Car tem largada prevista para as 11 horas deste domingo. A segunda bateria vai começar às 12h13.