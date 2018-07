Canadá e França vencem e garantem vaga nas quartas do Mundial Feminino

Com o apoio de sua torcida, o Canadá superou um duelo truncado contra as suíças e marcou o único gol da partida logo no início do segundo tempo, aos cinco minutos, quando Belanger aproveitou sobra na marca do pênalti e encheu o pé. O time europeu, então, se lançou à frente e teve boas chances, mas a falta de pontaria e a goleira McLeod garantiram o resultado.

Já a França levou bem menos sustos e praticamente definiu a vitória antes dos primeiros dez minutos. Delie, aos quatro, e Thomis, aos oito do primeiro tempo, marcaram para a seleção e garantiram a confortável vantagem. No início da etapa final, a mesma Delie apareceu novamente para dar números finais ao confronto.

Agora a França terá pela frente nas quartas de final as alemãs, que estão entre as favoritas e contra quem tem um incômodo tabu, já que nunca as venceram. O Canadá, por sua vez, aguarda o vencedor do duelo entre Noruega e Inglaterra, nesta segunda, para conhecer seu adversário.