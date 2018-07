Canadá empata com Brasil e fatura título no Pacaembu

O Canadá estragou a festa brasileira e conquistou neste domingo o título do Torneio Internacional Cidade de São Paulo de futebol feminino. Na final da competição, num Pacaembu com mais de 17 mil torcedores, a seleção canadense empatou com o Brasil por 2 a 2 e foi a campeã por ter feito a melhor campanha na primeira fase.

O Brasil tinha sido campeão da primeira edição do Torneio Cidade de São Paulo, em 2009, mas não conseguiu repetir a dose neste ano. Prevaleceu a melhor campanha do Canadá, que somou os mesmos sete pontos da seleção brasileira na fase de classificação e teve um saldo de gols maior (6 a 4), garantindo o título com o empate deste domingo.

Brasil e Canadá tinham se enfrentado na primeira fase do torneio, na última quarta-feira, quando houve empate de 0 a 0. Assim, como tiveram vitórias mais elásticas sobre Holanda e México, as canadenses ficaram em vantagem para a final. E as brasileiras lutaram bastante pelo título, mas não conseguiram conquistar o bicampeonato.

Na decisão, o Canadá abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Belanger aproveitou uma bola cruzada na área e marcou de cabeça. Desfalcada de algumas jogadoras, principalmente a atacante Cristiane, contundida, a seleção brasileira só conseguiu reagir na segunda etapa, contando com o talento individual da Marta.

Numa linda jogada individual, Marta empatou o jogo aos oito minutos. Depois, ela mesmo definiu a virada brasileira, ao cobrar pênalti aos 26 - nessa jogada, a canadense Nault foi expulsa de campo. Mas, mesmo com uma jogadora a menos, o Canadá ainda conseguiu buscar o empate, num golaço de Sinclair já aos 37, que definiu o jogo.

"Acho que a gente, no resumo de tudo, fez um belo torneio, mais pela superação de todas as meninas", avaliou Marta, lembrando que o desgaste físico prejudicou a performance do Brasil. "Foi uma temporada muito cansativa. Esse torneio deveria ser numa data mais favorável, pois em dezembro está todo mundo desgastado e não rende como gostaria de render."