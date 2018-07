Canadá tem vitória histórica sobre os EUA e decide ouro com Brasil no basquete

EUA e Canadá, entretanto, encaram o Pan de forma muito distinta. Os donos da casa estão jogando com força máxima. O cestinha da equipe diante dos EUA foi Andrew Nicholson, que disputa a NBA pelo Orlando Magic. Também se destacaram Anthony Bennett, do Timberwolves, e Jamal Murray, apontado como um dos grandes nomes do próximo draft da NBA. Os três juntos fizeram 71 pontos.

Enquanto isso, os EUA estão com um time universitário, com apenas três profissionais, sendo apenas um deles da NBA. Mesmo assim os norte-americanos conseguiram levar o jogo até a prorrogação, depois de empate por 97 a 97 no tempo normal. A vitória foi apenas a segunda dos canadenses sobre os rivais na história do Pan.

A final do Pan será no sábado, às 17h30 de Brasília. O Brasil volta ao pódio depois de fracassar em 2011. Quer retomar a hegemonia que durou de 1999 a 2007. Já o Canadá tenta a dobradinha, uma vez que também ganhou no feminino.