Canadense é pole das 500 Milhas de Indianápolis

O australiano Will Power, líder do campeonato, que cravou as poles das quatro etapas anteriores, largará em quinto.

Os brasileiros continuam fazendo papel de coadjuvantes. Vítor Meira, o mais rápido deles, partirá da 11ª posição. Hélio Castroneves, 17º no campeonato, largará da 16ª posição. Helinho ganhou as 500 Milhas por três vezes, em 2001, 2002 e 2009.

Dario Franchitti, três vezes campeão da Indy e duas vezes vencedor em Indianápolis, conseguiu o nono posto do grid.