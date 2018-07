Canadenses criticam escolha de Kanye West e Pitbull para o encerramento do Pan

De acordo com Saäd Rafi, CEO dos Jogos Pan-Americanos, a nacionalidade dos cantores não terá influência sobre o espetáculo que está sendo produzido. "Pitbull e Kenye West são artistas internacionais e escolhas bastante apropriadas para a natureza da cerimônia de encerramento, que é voltada para atleta e para um público variado."

Ele explica que a dupla tem sido orientada pela Live Nation, responsável pelas atrações musicais, para que a apresentação seja voltada para os diferentes perfis de público que assistirão ao show e garante que os artistas estão sendo guiados para evitarem performances personalizadas.

O CEO enfatiza a popularidade de Kanye West, mas a mídia local questiona a ausência do canadense Drake, que domina as rádios de todo o mundo. Para endossar a escolha, Rafi também lembra que a Copa do Mundo no Brasil, no ano passado, contou com cantores internacionais. O próprio Pitbull esteve ao lado de Jennifer Lopez e da brasileira Claudia Leitte na festa no Itaquerão, em São Paulo.