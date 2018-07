Cancelada, Maratona de NY devolve dinheiro da inscrição Os organizadores da Maratona de Nova York revelaram nesta quinta-feira que vão devolver o dinheiro pago pelos atletas na inscrição, após a disputa ter sido cancelada. Uma das mais tradicionais provas de rua do mundo, a corrida deveria ter acontecido no dia 4 de novembro, mas não pôde ser realizada por causa dos estragos provocados pela passagem do furacão Sandy pela costa leste dos Estados Unidos.