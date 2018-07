Candidata única, Polônia deverá receber evento retirado da Rússia pela IAAF

Em 9 de dezembro, a IAAF anunciou Perth, na Austrália, Bydogoszcz e uma cidade indiana não revelada estavam interessadas em sediar o Mundial Júnior de 2016, que seria disputado na cidade de Kazan. Agora, porém, somente Bydogoszcz permanece na disputa.

O Mundial por Equipes de Marcha Atlética, programado para ser realizado no próximo ano na cidade russa de Cheboksary, permanece tendo quatro candidatas, como havia sido anunciado pela IAAF há quase três semanas. As candidatas são Roma, na Itália, Kiev, na Ucrânia, Monterrey, no México e Guayaquil, no Equador.

Os países anfitriões dos dois eventos serão anunciados em 7 de janeiro pela IAAF. Em função da suspensão da Rússia, a entidade precisa realizar um processo acelerado para definição das sedes, que vão ser escolhidas através de votação dos membros do Comitê Executivo da IAAF.

O escândalo de doping no país levou a Federação Russa de Atletismo a perder sua filiação junto à IAAF. Assim, seus atletas estão proibidos de participarem de competições internacionais, que também não podem ser organizadas pela Rússia.